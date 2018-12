Quotidien, deuxième partie du 10 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 10 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Gaspard Proust pour son spectacle « Nouveau spectacle » et les journalistes Soazig Quemener et David Revault d’Allonnes pour débriefer l’allocution d’Emmanuel Macron. Samedi, les gilets jaunes avaient appelés à une nouvelle journée de mobilisation. Au milieu des manifestants pacifistes, comme la semaine précédente, plusieurs groupes de casseurs ont provoqué de sérieux dégâts dans les rues de la capitale. Baptiste des Monstiers était à Paris, il est resté au plus près des casseurs pour tenter de comprendre leurs motivations. Depuis deux ans, Gaspard Proust écume les routes de France pour présenter son spectacle – sobrement appelé « Nouveau spectacle ». Il est sur le plateau de Quotidien et c’est assez rare pour être souligné, car Gaspard Proust, en temps normal, ne fait jamais d’interview. Ni à la télé, ni dans les médias, nulle part. Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce lundi soir, en pleine crise des gilets jaunes. Que faut-il en retenir ? On débriefe son discours avec Paul Larrouturou, le chef du service politique du JDD David Revault d’Allonnes et la rédactrice en cheffe politique de Marianne, Soazig Guemener. Pour son Petit Q, Willy Papa nous parle de Kevin Hart, Laurent Macabiès débriefe l’opération Mea Culpa du gouvernement dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier fait le récit du championnat du monde de pâté-croute.