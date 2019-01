Quotidien, deuxième partie du 10 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 10 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Anne-Claire Coudray, Anne Barrier et Liseron Boudoul pour « Elles risquent leur vie » et le chanteur Bilal Hassani, candidat pour représenter la France à l’Eurovision. Baptiste des Monstiers est au Texas, alors que les États-Unis sont paralysés par un shutdown depuis 20 jours. A quelques minutes de l’arrivée de Donald Trump, la situation s’est tendue. Dans « Elles risquent leur vie », cinq journalistes, reporters de guerre racontent leur quotidien. Sur les zones de conflits, au milieu des tirs, elles risquent leur vie pour informer, rapporter des images et des faits sur ce qui se passe à l’étranger. En librairie ce 10 janvier, « Elles risquent leur vie » est écrit par Anne-Claire Coudray, Anne Barrier, Liseron Boudoul et Patricia Allémonière. Découvert sur Youtube et dans The Voice Kids, Bilal Hassani a tracé sa route en balayant les critiques, les jugements et les insultes. Aujourd’hui, il concourt pour représenter la France au prochain concours de l’Eurovision. Avec son titre « Roi », il a mis tout le monde d’accord. Son talent, son univers, son assurance, il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des avant-premières de la semaine, Laurent Macabiès débriefe la situation fiscale de Carlos Ghosn, Étienne Carbonnier raconte l’histoire de l’homme le plus fort du monde et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.