Quotidien, deuxième partie du 10 juin 2019 avec Quentin Dupieux, Jean Dujardin et Tony Parker

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 juin. On parle d’Agnès Thiel, la députée polémique et pourtant invirable des LREM avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit Jean Dujardin et Quentin Dupieux pour « Le daim » et le basketteur Tony Parker pour sa première télé depuis l’annonce de la fin de sa carrière. Depuis la mort de son fils, tué par Mohamed Merah en 2011, Latifa Ibn Ziateb fait le tour de France pour porter un message de tolérance, de paix et de vivre-ensemble. Ces dernières années, elle est devenue un véritable symbole. Pourtant, cette nuit, son domicile a été taggué de tags antisémites et de menaces de mort. Baptiste des Monstiers l’a rencontrée. C’est le film le plus barré du réalisateur sans doute le plus barré de France : après « Steak », « Rubber » ou encore « Au poste », Quentin Dupieux revient avec « Le Daim ». Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le film a déjà fait son petit effet sur les chanceux qui ont pu le découvrir. Le pitch ? Jean Dujardin, aka Georges, a un blouson, en daim. Et ce n’est pas un blouson ordinaire. Ensemble, ils ont un grand projet. Quentin Dupieux et Jean Dujardin sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. C’est le basketteur français le plus connu du monde : à 37 ans, Tony Parker est champion d’Europe, 4 fois champion NBA et 6 fois All-Star. Et il a décidé qu’il était temps pour lui d’arrêter sa carrière. Tony Parker nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous dresse le portrait du premier milliardaire du rap, Jay-Z, Laurent Macabiès décrypte les matinales radio et télé dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous parle d’une course pour un fromage et Thomas VDB nous explique tout ce qu’il faut savoir sur le bio.