Quotidien, deuxième partie du 10 mai 2019 avec Nana Mouskouri et Abdelilah Laloui

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 mai. On assiste au meeting de François Asselineau avec Baptiste des Monstiers et on parle du dernier livre des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit la chanteuse Nana Mouskouri qui rend hommage à Michel Legrand et Abdelilah Laloui, le fondateur de l’association « Tous curieux » qui promeut l’accès à la culture pour tous. Élections européennes J-16. François Asselineau, président de l’UPR tenait un meeting à Lille ce mercredi. Le M. Frexit de la politique française avait vu grand pour l’occasion puisqu’il avait réservé le palais de Lille. Au final, une salle presque pleine et des partisans parfois très jeunes. Baptiste des Monstiers y était. Tous les ans, ce sont des dizaines et des dizaines de livres politiques qui sortent en librairie. Paul Larrouturou les lit (presque) tous pour nous en parler. Cette semaine, il nous parle du dernier livre des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme consacré à la droite, « La haine », consacré à la droite française. Les deux journalistes y évoquent longuement l’affaire Bygmalion. Paul Larrouturou a rencontré l’un des principaux protagonistes de l’histoire, Jérôme Lavrilleux. Nana Mouskouri est l’une des artistes les plus célèbres du monde. 60 ans de carrière, 300 millions de disques vendus, 10 000 spectacles et… 135 albums. Le dernier en date sort ce mois de mai et il rend hommage à un autre artiste français mondialement (re)connu : Michel Legrand. Nana Mouskouri nous en parle sur le plateau de Quotidien. Abdelilah Laloui est étudiant à Sciences Po. Il a fondé l’association « Tous curieux » pour permettre l’accès à la culture aux jeunes qui en sont trop souvent éloignés. Il intervient dans les collèges et lycées de la région parisienne pour leur parler amour de l’art, des lettres, de la musique, … bref, de la culture. Abdelilah Laloui est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin affrontent une nouvelle semaine.