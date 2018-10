Quotidien, deuxième partie du 10 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 10 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’historien Christian Ingrao pour son livre « Hitler » et l’artiste Orelsan qui vient de dévoiler le clip de son titre « Paradis ». C’était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron : l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, mais Emmanuel Macron semble désormais faire un pas en arrière, craignant de « brutaliser » les opposants à la PMA pour toutes. Valentine Oberti fait le point. Christian Ingrao est historien, spécialiste du nazisme. Il publie avec Johann Chapoutot une courte biographie d’Adolf Hitler, pas pour raconter sa vie, mais pour décortiquer les mécanismes qui l’ont amené au pouvoir. Christian Ingrao est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Orelsan revient cet octobre avec le clip de son titre « Paradis », dans lequel il donne la réplique à rien de moins que l’actrice Golshifteh Farahani. Orelsan est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’engagement politique de Taylor Swift pour les midterms, Laurent Macabiès dresse le Top 3 des punchlines de l’opposition sur le remaniement dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier débriefe le salon « Animalexpo » à Paris. Et puisqu’on est mercredi, Nora Hamzawi vient répondre à toutes les questions qu’on s’est toujours posées sur les bonnes manières.