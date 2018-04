Quotidien, deuxième partie du 11 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 11 avril. Au programme : en plateau Marie Gillain et Guillaume de Tonquédec nous présente la nouvelle série de France 2, "Speakerine". Et toujours, le petit Q de Willy Papa, le 20h Médias spécial Facebook de Lilia Hassaine, accompagnée de Valentine Oberti pour l’occasion, le Morning Glory de Laurent Macabiès, les chroniques Transpi et Canap d’Étienne Carbonnier et les réponses de Nora Hamzawi sur toutes les questions qu’on se pose sur les anniversaires. Ce mercredi soir dans Quotidien, Yann Barthès reçoit les acteurs de la nouvelle série événement de France 2, "Speakerine", Marie Gillain et Guillaume de Tonquédec. Ils parlent avec nous de cette nouvelle série, véritable plongée dans les années 60, à travers le destin d’une speakerine star de la RTF, entre émancipation de la femme et thriller haletant. Aujourd’hui également, un 20h Médias spécial Facebook présenté par Lilia Hassaine et Valentine Oberti. Le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, a passé une (très) longue audition auprès du Sénat américain afin de s’expliquer sur la fuite des données de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs. Et pour alerter sur l’importance de ces données privées, Valentine Oberti est allé fouillé sur les comptes Facebook de nos députés, pas toujours bien nettoyés. On retrouve aussi Nora Hamzawi pour répondre à toutes vos questions sur les anniversaires et, sur la scène de Quotidien, le duo des Pirouettes interprète son tout dernier titre "Tu peux compter sur moi". Enfin, Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi Ségolène Royal au Zoo de Beauval pour ENFIN percer le mystère du vrai travail de l’ancienne ministre. Et l’interroger sur les rumeurs qui veulent la voir briguer la mairie de Paris.