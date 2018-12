Quotidien, deuxième partie du 11 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 11 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Emily Blunt pour le film « Le retour de Mary Poppins » et Martin Weill, pour son documentaire « Les nouveaux gourous ». Les syndicats lycéens avaient prévus un « mardi noir » ce 11 décembre dans toute la France. Leur appel a été entendu puisque 450 lycées étaient perturbés ce mardi, à travers toute la métropole. Valentine Oberti était à Paris, au lycée Balzac, avec les lycéens manifestants. Appelez-la Mary Poppins. L’actrice anglaise a chaussé ses bottines et attrapé son parapluie pour incarner une icône de la littérature anglaise et la plus célèbre des nurses, Mary Poppins. Emily Blunt est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Pendant plusieurs mois, Martin Weill est allé aux quatre coins du monde pour rencontrer les gourous d’aujourd’hui. Martin Weill les a rencontré, a questionné leurs croyances et leurs motivations et fait la connaissance de leurs adeptes. Avant la diffusion de son documentaire exceptionnel, il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du concert de Mariah Carey à Paris, Laurent Macabiès décrypte l’allocution d’Emmanuel Macron, Étienne Carbonnier nous fait vivre la NBA et Alison Wheeler nous fait son téléshopping de la semaine.