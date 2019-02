Quotidien, deuxième partie du 11 février 2019 avec Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Reda Kated, François Civil et Antonin Baudry

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 février. En plateau, Yann Barthès reçoit le casting du « Chant du loup » : Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, François Civil et Antonin Braudy. Ce week-end, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid pour exiger la démission du gouvernement socialiste qu’elles estiment trop complaisant avec les indépendantistes catalans. Mais ce qui a marqué cette manifestation, c’est la présence du parti d’extrême-droite « Vox ». Baptiste des Monstiers était sur place. Il est le nouveau visage des Républicains, la future tête de liste aux élections européennes de mai prochain. François-Xavier Bellamy tenait son premier meeting ce week-end, dans son fief de Versailles. Pour son premier film, Antonin Braudy sort l’artillerie lourde. Servi par un casting quatre étoiles (Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, François Civil), le « Chant du loup » promet déjà deux heures haletantes au cœur d’un sous-marin nucléaire français pris dans un engrenage infernal. Le réalisateur Antonin Baudry et ses acteurs Mathieu Kassovitz, Omar Sy, François Civil et Reda Kateb sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe la soirée des Victoires de la Musique, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques, Étienne Carbonnier nous parle d’une compétition de rameurs et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on a pas compris sur l’affaire Carlos Ghosn.