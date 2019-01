Quotidien, deuxième partie du 11 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Eva et Luka Ionesco pour le film « Une jeunesse dorée » et Ariane Massenet au théâtre pour « Comme des sœurs ». Baptiste des Monstiers est au Texas pour couvrir la visite de Donald Trump à la frontière avec le Mexique, alors que le budget pour construire son mur est bloqué par la chambre des représentants. L’ex député LREM Joachim Son-Forget a lancé son parti : son premier meeting se tenait jeudi, à ///. Paul Larrouturou était sur place. Que fait-on quand on a 16 et 22 ans, pas d’argent et une passion dévorante dans le Paris des années 1979 ? Rose et Michel, eux, filent de soirées en soirées, profitant de leur histoire d’amour. Un soir, ils vont rencontrer Lucille et Hubert, deux riches parisiens libertains, qui vont bouleverser leurs habitudes et leurs certitudes. La réalisatrice Eva Ionesco et son fils Luka sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. La journalise Ariane Massenet s’essaie au théâtre dans « Comme des sœurs ». En compagnie des actrices Marie Parouty et Alexandra Simon, elle raconte l’histoire de trois amies d’enfance, qui se retrouvent chaque année. Cette fois, elles vont se retrouver face à une situation qui va les obliger à se dire leurs quatre vérités. Ariane Massenet est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, dans sa rubrique Silences, Laurent Macabiès décerne la couronne de la récupération politique dans son Morning Glory et Alex Ramirès nous parle des pubs de la rentrée.