Quotidien, deuxième partie du 11 juin 2019 avec Boris Cyrulnik et le duo Ambroise et Xavier

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 juin. On parle d’Agnès Thill, l’invirable députée LREM, avec Paul Larrouturou et de la situation en Algérie avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik pour son livre « La nuit j’écrirai des soleils » et le duo comique Ambroise et Xavier. Depuis des mois, le nom d’Agnès Thill circule dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? La députée LREM multiplie les sorties homophobes et polémiques sur son compte Twitter, sans que jamais elle ne soit menacée d’être virée de son propre parti. Comment expliquer cette absence de réaction de la part de la majorité ? On en parle avec Paul Larrouturou. Quatre mois après le début des protestations, la mobilisation ne faiblit pas en Algérie, malgré la démission d’Abdelatif Bouteflika. Alors que l’élection présidentielle devait se tenir au début du mois de juillet, le conseil constitutionnel a annoncé le report du scrutin. Ce mardi, les étudiants sont donc redescendus dans les rues pour protester. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Boris Cyrulnik est l’un, si ce n’est le, neuropsychiatre le plus célèbre de France. Dans son dernier livre, « La nuit, j’écrirai des soleils », il décortique le processus créatif, celui de la résilience. Il parle des écrivains, de leurs souffrances et des bienfaits de l’imaginaire. Boris Cyrulnik est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Ils s’appellent Ambroise et Xavier, tout simplement. Le duo comique cartonne à Paris ces derniers mois et on risque d’entendre parler d’eux à travers toute la France très prochainement. Ils sont loufoques, absurdes et inclassables et ils sont sur le plateau de Quotidien. Dans le Petit Q, Willy Papa nous emmène au concert des BTS à Paris, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait vivre le dîner en blanc à Paris et Alison Wheeler part à la rencontre des michtonneurs qui tournent autour des footballeuses françaises.