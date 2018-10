Quotidien, deuxième partie du 11 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 11 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Christophe Brusset pour son livre « Et maintenant, on mange quoi ? » et l’humoriste Fary de retour sur scène avec « Hexagone ». La question de la réglementation de l’accès aux contenus pornographiques sur internet est posée de longue date par les gouvernements successifs. Parmi les pistes étudiées par le gouvernement actuel, celle de devoir présenter sa carte d’identité numériquement, sur un site pornographique, pour s’assurer que l’utilisateur est bel et bien majeur. Paul Larrouturou a enquêté sur cette possibilité. Christophe Brusset est un ancien salarié d’une société agroalimentaire. Depuis plusieurs années, il alerte les consommateurs sur les dangers des géants de l’industrie entre malbouffe, contamination et non-respect des règles d’hygiène. Il publie cette année « Et maintenant, on mange quoi ? ». Christophe Brusset est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Après le triomphe de son premier spectacle, l’humoriste Fary remonte sur les planches pour un très attendu deuxième stand-up. Cette fois, pour « Hexagone x Fary », Fary voit les choses en grand : il s’installe au Comedia, à Bercy, puis à l’Accor Hotel Arena avant d’entamer une tournée dans toute la France. Fary est sur le plateau de Quotidien pour nous présenter son nouveau show. Dans son Petit Q, Willy Papa nous raconte ce que mangent les célébrités, Laurent Macabiès débriefe le pétage de plombs de Jean-Jacques Bourdin dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous parle du salon Animal Expo dans son Transpi. Et puisqu’on est jeudi, Pablo Mira vient nous faire sa revue de presse des haters consacrée cette semaine à Booba, l’écologie et les vegans.