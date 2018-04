Quotidien, deuxième partie du 12 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 12 avril. Au programme: on débriefe l’interview d’Emmanuel Macron face à Jean-Pierre Pernaut avec Paul Larrouturou en duplex de Berd’huis; dans le 20h Médias, Lilia Hassaine et Valentine Oberti décryptent le traitement de l’interview du président par les médias et s’intéressent à l’interview d’un autre président : François Hollande. En plateau, Yann Barthès reçoit le casting complet du film "Comme des garçons" : Max Boublil, Vanessa Guide, Solène Rigot, Carole Franck, Delphine Baril, Zoé Héran, Julie Moulier, Sarah Suco, Mona Walravens. Ils viennent nous parler de cette histoire, vraie, d’un défi entre hommes qui a conduit à la création de la première équipe féminine de football de France. Sur le plateau également, celle qui a vécu cette histoire pour de vrai, la footballeuse professionnelle Ghislaine Royer-Souef. Et toujours, le Morning Glory de Laurent Macabiès avec un François Bayrou au top de sa forme, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier, qui débriefera le match entre le Real Madrid et la Juventus Turin mercredi soir. Enfin, le Petit Q de Willy Papa s’intéresse au nouveau petit prodige de l’Amérique, Mason Ramsey, un jeune yodeleur plein de talent et Jonathan Lambert, de passage depuis 2218, nous raconte ce qu’est devenu le football dans le futur.