Quotidien, deuxième partie du 12 avril 2019 avec Roméo Elvis, Liliane Rovere, Julien Duboué et Juan Arbelaez

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 avril. On parle d’Amy Klobuchar, candidate à l’investiture démocrate, avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit l’actrice Liliane Rovere pour son livre « La folle vie de Lili », mais aussi Juan Arbelaez et Julien Duboué pour « Cuisine impossible » et Roméo Elvis pour son album « Chocolat. En 2020, les électeurs américains seront de nouveau appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Qui pour succéder à Donald Trump ? Du côté du parti démocrate, les candidats ne manquent pas : ils sont déjà plus d’une quinzaine à avoir annoncé leurs intentions. Cette semaine, depuis les États-Unis, Baptiste des Monstiers nous dresse le portrait de l’un d’entre eux. Ce vendredi, il nous présente Amy Klobuchar, actuelle sénatrice du Minnesota. La comédienne Liliane Rovere cartonne dans son rôle d’Arlette Azémar, une agente de star au caractère bien trempé et au carnet d’adresses bien rempli. Mais avant « Dix pour cent », Liliane Rovere a connu 1000 vies. Des vies qu’elle raconte dans « La folle vie de Lili », une autobiographie à cœur ouvert, dans laquelle elle se confie sans filtres sur ses joies, mais aussi ses peines. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. C’est la nouvelle émission événement de TF1 : deux chefs français de renom, Julien Duboué et Juan Arbelaez ont décidé de s’affronter en cuisine. Dans « Cuisine impossible », ils vont partir à l’étranger pour reproduire, à l’aveugle, un plat traditionnel local qu’ils ne connaissent pas du tout. Le tout avec un chronomètre imposé : ils doivent TOUT faire, courses et préparation, en 24h. La Belgique a pris le contrôle du rap français : Roméo Elvis compte aujourd’hui parmi les artistes sur lesquels il faudra désormais compter. Après un succès fulgurant sur Youtube et de nombreuses collaborations avec d’autres artistes (Her, Lomepal, Angèle – sa petite sœur – Thérapie Taxi, …). Il sort cette semaine son tout premier album studio, « Chocolat ». Roméo Elvis est sur le plateau de Quotidien pour nous le présenter. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour nous l’actualité de la semaine, sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin apprivoisent l’actualité.