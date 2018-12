Quotidien, deuxième partie du 12 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 12 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le compositeur Vladimir Cosma et la journaliste Natacha Polony. Un homme a ouvert le feu mardi soir, en centre-ville de Strasbourg, tout près du marché de Noël de la ville. Trois personnes ont été tuées et une douzaine d’autres blessées, dont plusieurs grièvement. Baptiste des Monstiers s’est rendu sur place. Une enquête a été ouverte par l’IGPN après des plaintes pour violences policières contre des manifestants des gilets jaunes, lors de plusieurs mobilisations à Paris et en province. Ses musiques sont connues à travers le monde entier. Pourtant, Vladimir Cosma est bien le compositeur des plus grands succès du cinéma français : La Boum, Le grand blond avec une chaussure noire, l’aile ou la cuisse, Rabbi Jacob. À 78 ans, il est une légende du septième art français, et de la musique. Vladimir Cosma est sur le plateau de Quotidien. Natacha Polony est la nouvelle patronne du magazine Marianne, qui soutient avec force les gilets jaunes. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans le Petit Q, Willy Papa nous parle de la dédicace de Booba, Laurent Macabiès résume l’interminable François Bayrou dans son Morning Glory et Nora Hamzawi répond à toutes nos questions sur les reines de beauté.