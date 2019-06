Quotidien, deuxième partie du 12 juin 2019 avec Gérald Bronner et Roschdy Zem

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 juin. On parle du délai d’allongement de l’IVG avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit Roschdy Zem pour son film « Persona non grata » et le sociologue Gérald Bronner. Le droit à l’avortement a failli connaître une grande avancée. « Failli » parce que le gouvernement a finalement fait marche arrière, contre toute attente. Aujourd’hui, le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse est fixé à 12 semaines maximum de grossesse. Un projet de loi, porté par Laurence Rossignol, devait permettre d’allonger ce délai à 14 semaines, comme c’est le cas en Belgique notamment. On en parle avec Paul Larrouturou. Après « Omar m’a tué », « Chocolat » et « Mauvaise Foi », Roschdy Zem revient derrière et devant la caméra pour « Persona non grata ». Un thriller haletant, porté par Raphaël Personnaz et Nicolas Duvauchelle. Ils interprètent deux amis d’enfance, entrepreneurs dans le BTP, qui vont se retrouver dans une spirale infernale après la disparition pas si surprenante de leur patron. Roschdy Zem est Moïse, l’homme qui va rapidement hanter leurs cauchemars. Le réalisateur et acteur Roschdy Zem est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Gérald Bronner est sociologue. Il a étudié les sectes, les fake news, les théories du complot ou la radicalisation des djihadistes. Cette semaine, il signe dans le Monde une tribune pour défendre l’urgence d’enseigner l’esprit critique aux élèves dans les écoles. Gérald Bronner est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à Las Vegas pour suivre Céline Dion, Laurent Macabiès décrypte les interviews politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au marathon de la bière et Nora Hamzawi nous dit tout ce qu’il faut savoir avant l’été.