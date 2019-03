Quotidien, deuxième partie du 12 mars 2019 avec Étienne Daho

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 mars. On parle du dernier livre de Philippe de Villiers avec Valentine Oberti et, en plateau, Yann Barthès reçoit Étienne Daho pour nous parler de sa prochaine tournée, « Edendahotour ». Philippe de Villiers a « tiré le fil du mensonge et tout est venu » dans son nouveau livre du même titre. Un livre bourré de références puisque son auteur assure avoir enquêté partout pour trouver des preuves. Valentine Oberti a voulu vérifier et c’est sans surprise qu’on a découvert que Philippe de Villiers n’a rien fait de ce qu’il assure. Étienne Daho ne peut pas quitter la scène : après près de 40 ans de carrière et treize albums, le chanteur a toujours la même soif de salles pleines et de concert. Pour étancher sa soif, il sera de nouveau sur les routes de France fin 2019 pour son « Edendahotour », en hommage à son album culte, « Eden », qu’il réédite pour l’occasion. Etienne Daho est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le concert (maintenu, cette fois) de Nicki Minaj à Paris, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier nous emmène aux championnats de tricots et Alison Wheeler présente l’objet indispensable à votre bien-être dans son Téléshopping.