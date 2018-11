Quotidien, deuxième partie du 12 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 12 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Patrick Dempsey et Joël Dicker pour « La vérité sur l’affaire Harry Québert » et le leader du groupe Indochine, Nicola Sirkis. On revient sur les commémorations du 11 novembre avec Donald Trump qui pose un lapin à Emmanuel Macron alors qu’ils devaient se rendre ensemble au cimetière américain du Bois Belleau. Paul Larrouturou a suivi le président français pendant cette journée, il raconte. C’est la série événement de cette année. « La vérité sur l’affaire Harry Québert », adapté du livre de Joël Dicker, sera diffusée à partir du 21 novembre sur TF1. Dans le rôle principal, Patrick Dempsey devient « Harry Québert », écrivain à succès accusé, trente ans après les faits, du meurtre d’une jeune fille, Nola Kellergan. Joël Dicker et Patrick Dempsey sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Près de 40 ans après leurs débuts, Indochine continue de remplir des salles de concert jusqu’à plus soif. Le groupe mené par Nicolas Sirkis repart sur les routes de France avec « 13 Tour, 2ème vague ». Pour nous en parler, le leader d’Indochine est sur le plateau de Quotidien ce lundi. Dans son Petit Q, Willy Papa nous raconte tous les potins autour des NRJ Music Awards, Laurent Macabiès décrypte la « cool attitude » de Bruno Le Maire dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous parle de vélo et de Belgique dans son Lundi Transpi. Enfin, puisqu’on est lundi, Alex Ramires nous rejoue les publicités pour déo.