Quotidien, deuxième partie du 12 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 12 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit la réalisatrice de « Capharnaüm » Nadine Labaki et les Youtubeurs McFly et Carlito pour la sortie de leur « dictionnaire moderne ». Dans deux semaines, le Brésil élira son futur président. Ancien militaire, Jair Bolsonaro est par beaucoup considéré comme le « Trump brésilien ». Baptiste des Monstiers était à Rio pour couvrir l’événement. De retour en France, il raconte. C’est LE film qui a bouleversé le dernier Festival de Cannes : « Capharnaüm », de Nadine Labaka y a même décroché le prix du Jury. Dans ce long-métrage, elle y raconte l’histoire de Zain, un enfant de Beyrouth qui attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. Nadine Labaka est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Ils figurent tout en haut de la liste des Youtubeurs les plus appréciés de la plateforme : McFly et Carlito cumulent – juste – 4 millions d’abonnés, 64 ans et quatre enfants à eux deux. David Coscas, alias McFly et Raphaël Carlier, alias Carlito, ont décidé de publier leur « Dictionnaire moderne ». Ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien. Pour son Morning Glory, Laurent Macabiès nous parle du retour de Philippe de Villiers, toujours aussi old school, Jenna Castetbon résume la semaine en silence et les Parisiens débriefent le remaniement.