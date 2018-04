Quotidien, deuxième partie du 13 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien de ce 13 avril. Au programme : on garde Jean-Pierre Bacri avec nous jusqu’au bout, le rappeur Macklemore est en live et en interview et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine, le Morning Glory de Laurent Macabiès, Eric et Quentin et, à match exceptionnel chronique exceptionnelle, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous débriefe le match OM vs Leipzig.Et comme c’est vendredi, on retrouvera la Fashion hotline de Marc Beaugé et les Silences de Jenna Castetbon. Il a cartonné dans "Le sens de la fête" en 2017, Jean-Pierre Bacri revient sur grand écran avec "Place publique". Il incarne "Castro", une star du petit écran devenu un animateur sur le déclin. Coincé en pleine pendaison de crémaillère de sa productrice (Léa Drucker), il se confronte à son ex-femme (Agnès Jaoui) et leur fille (Nina Meurisse) qui publie justement un livre sans filtres sur la vie de ses parents. Dans "Place publique", il est question de célébrité, de temps qui passe et de vieillesse. Jean-Pierre Bacri est dans Quotidien, et puisque c’est vendredi, il reste avec nous pendant toute l’émission : c’est un vendredi avec Bacri ! Yann Barthès reçoit également le phénomène Macklemore, en live avec son titre "Glorious" mais aussi en interview. Il nous parlera de sa grand-mère, de son style et de ses futurs projets avant de rejoindre le Zénith où il donne deux concerts exceptionnels ce week-end à Paris. Côté reportage, Baptiste des Monstiers s’est rendu à la Sorbonne où près de deux cents étudiants ont été expulsés manu militari de l’université par des CRS, à la demande du doyen de la fac, alors qu’ils protestent depuis plusieurs semaines contre les réformes du gouvernement. Et toujours, le 20h Médias de Lilia Hassaine qui s’intéresse aujourd’hui à la nouvelle patronne de Radio France, Sibyle Veil, le Morning Glory de Laurent Macabiès sur les éléments de langage des LREM ou encore l’audition de Mark Zuckerberg vue par Eric et Quentin. Et puisque c’est vendredi, on retrouve les silences de Jenna Castetbon pour un résumé sans bruit de l’actualité de la semaine et la Fashion Hotline de Marc Beaugé, le M. Style de Quotidien.