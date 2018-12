Quotidien, deuxième partie du 13 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 13 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Jérémy Ferrari pour la sortie du DVD de son spectacle « Vends 2 pièces à Beyrouth » et Laure Adler pour la publication du livre « Les femmes artistes sont dangereuses ». Depuis plusieurs semaines, les étudiants manifestent pour protester contre la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers venant en France. Valentine Oberti a voulu comprendre pourquoi cette réforme choque autant et ce qu'en pensent les premiers concernés. Face au succès de « Vends 2 pièces à Beyrouth », Jérémy Ferrari a décidé de sortir le DVD de son spectacle. Il nous parle de son succès, de ce one-man show couronné de succès et de ses projets pour l’avenir sur le plateau de Quotidien. La journaliste Laure Adler publie « Les femmes artistes sont dangereuses » coécrit avec Camille Viéville. Histoire de femmes artistes, désavouées ou réprimées, qu’il est temps de remettre sur le devant de la scène. Laure Adler est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le tour des avant-premières de la semaine, Laurent Macabiès débriefe la grosse teuf de Mounir Mahjoubi dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine et Étienne Carbonnier nous parle des handballeuses françaises.