Quotidien, deuxième partie du 13 février 2019 avec Thomas Ngijol et Karole Porcher

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 13 février. En plateau, Yann Barthès reçoit Thomas Ngijol et Karole Rocher pour la sortie de leur film « Black Snake, la légende du serpent noir ». Christophe Dettinger, plus connu sous le nom du « boxeur de CRS », comparait ce mercredi 13 février devant le tribunal correctionnel de Paris. Début janvier, il avait été filmé frappant violemment deux gendarmes, entraînant plusieurs jours d’ITT pour chacun d’eux. Il comparait aujourd’hui pour « violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l’autorité publique ». Paul Larrouturou a assisté au procès. L’utilisation du gaz lacrymo est une habitude dans les manifestations en France. Il existe sous différentes formes (en aérosol ou en grenade) et est largement utilisé depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Valentine Oberti a voulu savoir ce qui composait réellement les bombes lacrymogènes utilisées en France. Thomas Ngijol revient au cinéma dans une comédie déjantée : Black Snake, la légende du serpent noir. Après avoir passé des années dans l’opulence à Paris, Clotaire Sangala décide de revenir dans son pays natal, en Afrique, pour y retrouver son grand-père, un Chinois expert en arts martiaux. Sur place, il va devoir prendre ses responsabilités pour combattre le crime et devenir… Black Snake, un super-héros aux super-pouvoirs. Thomas Ngijol est sur le plateau de Quotidien. Catastrophes naturelles, crack boursier, crises politiques : la « collapsologie » est la science qui étudie tous ces effondrements. Et d’après les collapsologues, notre monde est sur le point de s’effondrer… et personne ne fait rien pour l’en empêcher. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène sur le tapis rouge des Grammy’s Awards, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait le debrief du match Manchester United vs Paris Saint-Germain et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur la Saint-Valentin.