Quotidien, deuxième partie du 13 juin 2019 avec Wilfried Lignier et l'équipe de Skam

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 juin. On parle de la cagnotte de Christophe Dettinger avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit le sociologue Wilfried Lignier pour son enquête sur les enfants en crèche et l’équipe de la série Skam, Axel Auriant, Assa Sylla, Philippine Stindel et David Hourrègue. En janvier, Christophe Dettinger était filmé frappant violemment des forces de l’ordre en marge des manifestations des gilets jaunes à Paris. Suite à la polémique déclenchée par ces images, Christophe Dettinger s’était rendu aux autorités dès le lendemain. Placé en garde à vue, puis jugé, il avait reçu le soutien de milliers de gilets jaunes et de sympathisants. Une cagnotte avait été mise en place pour aider celui que l’on a rapidement surnommé « le boxeur de gendarmes » à payer ses frais d’avocat. Face à la polémique, la cagnotte avait été fermée. Aujourd’hui, plusieurs de ses donateurs se retrouvent face à la justice. Paul Larrouturou nous explique pourquoi. Wilfried Lignier est sociologue : pour sa dernière enquête, il a décidé de s’intéresser aux enfants, dans les toutes premières années de leur vie. Pour cela, il a passé plusieurs mois en observation dans une crèche. Il en tire « Prendre », une grande enquête sur le comportement des enfants en crèche, leurs rapports sociaux les uns aux autres, leurs interactions, … Wilfried Lignier est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Skam, c’est un véritable phénomène de société. Diffusé à l’origine en Norvège, la série s’offre depuis plusieurs mois une version française, à 1000 lieux des autres séries qui circulent sur les plateformes. Pour comprendre l’engouement des adolescents pour Skam, Yann Barthes reçoit Axel Auriant, Assa Sylla, Philippine Stindel, trois acteurs de la série, ainsi que le réalisateur David Hourrègue. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène au dernier concert de Céline Dion à Las Vegas, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier débriefe le match France-Norvège.