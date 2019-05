Quotidien, deuxième partie du 13 mai 2019 avec Alain Rey, Riad Sattouf et Loyle Corner

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 mai. On parle des chiffres inquiétants de l’homophobie en France et du meeting de Jordan Bardella, le candidat RN aux européennes avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit Alain Rey et Riad Sattouf pour Le Petit Robert 2020 et le rappeur Loyle Carner. L’homophobie n’a jamais été aussi présente et aussi violente en France que ces dernières années. L’IFOP publie ce lundi une étude accablante réalisée auprès de 1229 personnes homosexuelles. Paul Larrouturou, Lilia Hassaine, Salhia Brakhlia et Julien Bellver ont décortiqué les chiffres de ce rapport, ils nous en parlent. La tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, Jordan Bardella, était en meeting à Draguignan ce week-end. Paul Larrouturou y était, il débriefe. Le Petit Robert édition 2020 sera disponible dès ce jeudi 16 mai. Ses auteurs, le linguiste Alain Rey et le dessinateur Riad Sattouf ont participé à son élaboration. Au total 2838 pages de mots, certains qu’on connaît bien, certains nouveaux. Et une couverture qui met à l’honneur Alain Rey, sous le trait de crayon de Riad Sattouf. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Le rappeur britannique Loyle Carner a fait sa toute première télé française pour Quotidien en 2017. Une bonne idée puisque c’est comme ça qu’il a été remarqué par une grande marque de parfum… qui lui a proposé une campagne de pub mondiale. Il revient avec de nouveaux titres, et c’est encore sur Quotidien qu’il nous les fait découvrir. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du concert de Chantal Goya, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Thomas VDB nous explique la visite de Mark Zuckerberg à Emmanuel Macron et Étienne Carbonnier nous emmène aux championnats du monde de Behours.