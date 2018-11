Quotidien, deuxième partie du 13 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 13 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Agnès Jaoui pour le film « Les bonnes intentions » et l’éditrice du livre de Michelle Obama, Sophie de Closets. Quel est le carburant le plus polluant ? Le diesel, le sans plomb ? Du tout, c’est le kérosène. Coup de bol pour les avions, c’est le seul qui n’est pas taxé. Valentine Oberti a voulu comprendre pourquoi, elle a donc suivi le ministre de l’Économie Bruno Le Maire dans un de ses déplacements en Alsace. « Quand on fait le bien, où est le mal ? » C’est la question que pose Agnès Jaoui dans son dernier film, « Les bonnes intentions », en salle à partir du 21 novembre. Agnès Jaoui est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Sophie de Closets est la patronne des éditions Fayard, l’éditeur qui publie « Devenir », le livre événement de Michelle Obama. L’ancienne First Lady y raconte son histoire, celle croisée de son mari à la Maison Blanche, l’éducation de ses filles, son intimité, mais aussi le présent avec Donald Trump. On en parle avec Sophie de Closets sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous emmène au People’s Choice Awards, Laurent Macabiès débriefe les matinales du jour et Etienne Carbonnier nous parle NBA. Et puisqu’on est mardi, Alison Wheeler nous fait son téléshopping de la semaine.