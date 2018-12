Quotidien, deuxième partie du 14 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 14 décembre. En plateau, Salhia Brakhlia reçoit Ludivine Sagnier, Valérie Ledoyen et Maleaume Paquin pour le film « Rémi sans famille » ainsi que le groupe Muse, en live et en interview. Après un mois de contestation en France et un « Acte V » qui doit se dérouler ce samedi 15 décembre, les gilets jaunes ont fait des émules. À travers toute l’Europe, mais également à travers le monde. On en parle avec Paul Larrouturou. Porté par un casting 4 étoiles (Virginie Ledoyen, Ludivigne Sagnier, Daniel Auteuil,…) et par le prometteur jeune Maleaume Paquin, « Rémi sans famille » raconte l’histoire d’un jeune orphelin recueilli par Signor Vitalis, un musicien ambulant, qui l’emmènera sur les routes de France. Virginie Ledoyen, Ludivigne Sagnier et Maleaume Paquin sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Ils ont 24 ans de carrière derrière eux, un succès planétaire et des salles combles dans les plus grandes villes du monde. Muse revient avec un huitième album, « Simulation Theory ». Matthew Bellamy et Dominic Howard sont sur la scène et sur le plateau de Quotidien pour en parler. Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin font face aux théories du complot.