Quotidien, deuxième partie du 14 février 2019 avec Frédéric Martel et Alex Vizorek

Retrouvez l'intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 février. On débriefe le dernier débat d'Emmanuel Macron dans l'Indre avec Paul Larrouturou, on parle du manifestant qui a eu la main arraché lors de l'Acte XIII des gilets jaunes avec Valentine Oberti et, en plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste et écrivain Frédéric Martel pour « Sodoma » et l'humoriste Alex Vizorek pour son dernier spectacle. Lors de l'Acte XIII des gilets jaunes à Paris samedi 9 février, un manifestant a eu la main arrachée par une grenade. Valentine Oberti l'a rencontré. Ce jeudi, Emmanuel Macron poursuit son tour de France du « grand débat national » dans l'Indre. Le chef de l'État a pu échanger avec les chefs d'entreprise de la région. Paul Larrouturou était sur place. Le journaliste et écrivain français Frédéric Martel publie une enquête exclusive sur l'homosexualité dans l'Église, qui l'a pourtant toujours violemment condamné. « Sodoma, enquête au cœur du Vatican » sera publié le 21 février prochain. En attendant, Frédéric Martel est sur le plateau de Quotidien. Non, Alex Vizorek n'officie pas que derrière le micro de France Inter ou la caméra de C8, il est aussi en chair et en os, sur scène et à travers toute la France (et la Belgique !). Avec son spectacle « Alexandre Vizorek est une œuvre d'art », il s'installe au théâtre de l'Alhambra, à Paris. Il est sur le plateau de Quotidien ce soir pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe la cérémonie des BAFTAS, les Oscars britanniques, Laurent Macabiès résume les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier nous dévoile sa passion pour le ping-pong et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.