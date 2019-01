Quotidien, deuxième partie du 14 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Juliette Binoche et Nora Hamzawi pour le film « Doubles vies », ainsi que Julien Garrel et Franck Paillanave, deux journalistes agressés samedi en marge de la manifestation des gilets jaunes. Qui est Gabin Formont, la nouvelle tête d’affiche des gilets jaunes ? Valentine Oberti l’a rencontré. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron accorde un passage à l’immigration. Paul Larrouturou décrypte ses enjeux. Juliette Binoche et Nora Hamzawi se donnent la réplique dans le dernier film d’Olivier Assayas, « Doubles vies ». L’une est vedette de la télé, compagne d’Alain (Guillaume Canet), l’autre bras droit d’un homme politique et compagne d’un écrivain, Léonard (Vincent Macaigne). Juliette Binoche et Nora Hamzawi sont sur le plateau de Quotidien. Julien Garrel est journaliste pigiste pour LCI. Samedi, il couvrait la manifestation des gilets jaunes à Rouen lorsque son équipe a été prise à partie et lynchée. Franck Paillanave est également journaliste pigiste, pour C l’info. Samedi, à Pau, il a également été agressé par un manifestant. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le point sur l’émission de télé-réalité de Lindsay Lohan, Laurent Macabiès décrypte les discours d’Alexis Corbière dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous parle de combat d’épée. Et pour sa première, Thomas VDB nous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur votre lit.