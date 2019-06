Quotidien, deuxième partie du 14 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 juin. On parle du crash politique de Nathalie Loiseau avec Paul Larrouturou : de son échec aux élections européennes à son renoncement cette semaine, en passant par ses propos polémiques sur ses partenaires européens, on fait le point. On a peu vu Laurent Wauquiez depuis sa veste aux élections européennes, puis sa démission de son poste de chef des Républicains. L’homme politique est retourné dans sa région, qu’il jure n’avoir jamais tout à fait quitté. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. En plateau, Yann Barthes reçoit le rappeur Rilès, jeune artiste originaire de Rouen qui a explosé sur le web et qui cartonne aujourd’hui aux États-Unis. Il est sur le plateau de Quotidien pour présenter son tout premier album, «Welcome to the jungle ». Dans son Morning Glory, Laurent Macabiè décrypte les matinales politiques du jour et Jenna Castetbon et Adrien Tesseyre résument l’actualité de la semaine sans bruit.