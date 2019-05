Quotidien, deuxième partie du 14 mai 2019 avec Stéfanie Stantcheva et Taron Egerton

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 mai. On parle de l’école des populistes ouverte par Steve Bannon avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit la meilleure jeune économiste Stéfanie Stantcheva et l’acteur qui incarne Elton John dans le biopic Rocket Man, Taron Egerton. Après avoir joué un rôle central dans l’élection de Donald Trump aux États-Unis, Steve Bannon a décidé de s’attaquer à l’Europe, avec un objectif affiché : la faire imploser de l’intérieur. Pour les élections européennes, Steve Bannon a un nouveau souhait : réunir TOUS les populistes d’Europe autour de lui. Et pour ça, il a décidé d’ouvrir une école spéciale pour les populistes, justement, à Rome. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Chaque année, le journal Le Monde et le Cercle des économistes décernent le prix du meilleur jeune économiste de l’année. En 2019, il a été décerné à une jeune économiste française, Stefanie Stantcheva. Enseignante à Harvard, l’une des plus prestigieuses universités américaines, la française de 33 ans est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son métier et de cette nouvelle reconnaissance. C’est le film événement de la saison : « Rocket Man », le biopic sur Elton John, débarque sur grand écran mercredi 29 mai et à Cannes dès le 16mai. Pour l’incarner au cinéma, le réalisateur Dexter Fletcher a choisi Taron Egerton. Découvert notamment dans Kingsman, l’acteur britannique de 28 ans promet déjà une prestation époustouflante dès les premières minutes de la bande-annonce de Rocket Man. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Aujourd’hui dans le Petit Q, Willy Papa nous parle d’Anna Sorokin, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène à Montcuq et Alison Wheeler nous parle des élections européennes.