Quotidien, deuxième partie du 14 mars 2019 avec Delphine de Vigan et Olivier Baroux

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 mars. On parle de la décision des LREM de blacklister la chaîne Russia Today en France et, en plateau, Yann Barthès reçoit Monseigneur Luc Ravel pour la sortie de son livre « Comme un cœur qui écoute » et l’autrice Delphine de Vigan pour son dernier livre, « Les Gratitudes ». Le parti La République en Marche a pris une mesure radicale : la chaîne Russia Today France n’aura aucune accréditation pour suivre la campagne électorale pour les européennes du parti majoritaire. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Delphine de Vigan est l’une des autrices les plus prolifiques et les plus reconnues de sa génération. Couronnée, dès 2008, du prix des libraires pour « No et moi », elle enchaîne ensuite les récompenses : prix du roman Fnac, prix France Télévisions, Grand prix des lectrices du magazine Elle, Prix Renaudot ou encore prix Goncourt des lycéens. Elle publie cette année « Les Gratitudes », un livre solaire et touchant sur la vieillesse, la fin de vie et son accompagnement. Delphine de Vigan est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Les Tuches 1, 2 ou 3 : tous ces films ont fait de véritables cartons au box-office. Les Tuches sont devenus la famille la plus connue de France et vraisemblablement la plus drôle. Olivier Baroux, le papa de cette saga à succès, revient sur les ingrédients de cette réussite nationale sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Danielle Gibert et des chanteurs morts, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous parle du match de rugby (foiré) des parlementaires et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters du web de la semaine.