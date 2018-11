Quotidien, deuxième partie du 14 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 14 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’acteur Vincent Lacoste pour le film « Amanda » et l’auteure Agnès Grossmann pour le livre « Le monde avant #MeToo ». Et si on taxait le kérosène plutôt que l’essence ou le diesel ? Le carburant des avions, le plus polluant de la planète, est aussi le seul à ne pas être soumis aux taxes. On en parle avec Valentine Oberti. Dans « Amanda », Vincent Lacoste campe un jeune homme de 24 ans, insouciant, désinvolte. Sa vie bascule le jour où sa sœur aînée décède brutalement, laissant sa fille de sept ans seule. David va alors se retrouver en charge de cette petite fille de sept ans, sa nièce, Amanda. Vincent Lacoste est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Auteure de «Les Salopes de l’Histoire » et « Les Blondes dans l’histoire », Agnès Grossmann s’est attachée à raconter les femmes du monde et leur histoire. Dans « Le monde avant #MeToo », elle s’intéresse à l’image de la femme véhiculée par la publicité, la pop culture, les médias… Agnès Grossmann est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa célèbre le 70ème anniversaire du prince Charles, Laurent Macabies décerne une palme de la mauvaise foi dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle des 24h du Mans à la belge. Et puisqu’on est mercredi, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose. Cette semaine, elle s’intéresse à la photographie.