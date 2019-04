Quotidien, deuxième partie du 15 avril 2019 avec Julianne Moore

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 avril. On parle du candidat démocrate Pete Buttigieg avec Baptiste des Monstiers et de la polémique générée par Nathalie Loiseau avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit la grande Julianne Moore pour parler de son dernier film, « Gloria Bell ». Première grosse gaffe pour la tête de liste LREM aux élections européennes, Nathalie Loiseau. En déplacement à la Réunion, la candidate a invité les journalistes à la suivre… à la messe. Cet écart à la laïcité a beaucoup fait réagir, jusqu’à son propre camp. Mais elle n’est pas la seule personnalité politique à s’être exposée à la messe. On en parle avec Paul Larrouturou. L’investiture démocrate à l’élection présidentielle américaine de 2020 pourrait rapidement tourner à la machinerie d’usine. 17 candidats ont déjà annoncé leur intention de briguer la Maison Blanche. Parmi eux, un outsider qui pourrait bien ne pas le rester : Pete Buttigieg. Baptiste des Monstiers l’a rencontré à Las Vegas la semaine dernière, mais depuis, le jeune maire de 37 ans a déjà grimpé dans les sondages. La grande Julianne Moore est dans Quotidien ce lundi soir pour présenter son tout dernier film : Gloria Bell. Un film sur l’acceptation de soi, sur l’indépendance, sur l’amour, aussi, mais surtout sur l’épanouissement personnel. Celui qui prend parfois un peu plus de temps que ce qu’on avait prévu. Julianne Moore est « Gloria Bell » et elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’autre talent de Julianne Moore : l’écriture de livres pour enfants. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe le championnat d’haltérophilie et Thomas VDB nous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de Julian Assange.