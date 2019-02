Quotidien, deuxième partie du 15 février 2019 avec le Palmashow et Clara Luciani

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 février. En plateau, Yann Barthès reçoit Grégoire Ludig et David Marsais avant leur grande soirée du Palmashow sur TF1 et la chanteuse Clara Luciani. Remplacer les mentions « père » et « mère » par « parent 1 » et « parent 2 » sur les documents administratifs : telle était la volonté de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale qui fait depuis polémique. On en parle avec Valentine Oberti. Le Palmashow signe son grand retour à la télévision ce vendredi 15 février avec un prime exceptionnel sur TF1. Sketchs, parodies, guest triés sur le volet… David Marsais et Grégoire Ludig ont vu les choses en TRÈS grand pour leur come-back. En attendant, ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien. Avec ou sans Victoire de la Musique, Clara Luciani était déjà la révélation scène de l’année. Sa consécration à ce titre lors de la dernière cérémonie des Victoires n’aura fait que confirmer un succès fulgurant en 2018, avec la sortie de son premier album « Sainte-Victoire ». Clara Luciani est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme chaque vendredi, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, sans bruit. Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin affrontent l’actualité.