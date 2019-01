Quotidien, deuxième partie du 15 janvier 2019

Retrouvez le replay de la deuxième partie de Quotidien du 15 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde et Florence Aubenas, grand reporter du Monde. Le grand débat national s’est ouvert à Grand Bourghteroulde, dans l’Eure, en présence du président. Emmanuel Macron y a rencontré les maires de 600 villes et communes pour écouter leurs revendications. Paul Larrouturou était sur place. Depuis le 1er janvier, Jair Bolsonaro a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau président du Brésil. Baptiste des Monstiers est à Brasilia pour suivre ses premiers jours. Depuis 2015, Luc Bronner est le directeur des rédactions du Monde. Quel regard porte-t-il sur l’actualité, sur les agressions de journalistes en marge des mobilisations des gilets jaunes ? Il en parle sur le plateau de Quotidien. Florence Aubenas est grand reporter au Monde. Au Rwanda, au Congo, en Irak, mais aussi Europe et France, la journaliste a enquêté pour Le Matin de Paris, Libération, le Nouvel Observateur avant d’arriver au Monde en 2012. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des Critics Choice Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous parle de Miss Belgique et Alison Wheeler présente son téléshopping de la semaine.