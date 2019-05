Quotidien, deuxième partie du 15 mai 2019 avec Anne Poiret et Carine Roitfeld

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 mai. Baptiste des Monstiers a rencontré Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise devenue la figure de la lutte contre la haine en lutte. En plateau, Yann Barthes reçoit la journaliste Anne Poiret pour son livre « Mon pays vend des armes » et l’ancienne patronne de Vogue, Carine Roitfeld, qui sort sa propre ligne de parfums. Il y a deux mois, le 15 mars 2019, un terroriste ouvrait le feu dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, faisant 49 victimes. Au cours de cette tragédie, un visage et une attitude ont été salués par la communauté internationale : celle de Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise. Depuis, elle se bat contre les contenus haineux en ligne. De passage à Paris, elle a accepté de répondre aux questions de Baptiste des Monstiers. Anne Poiret est journaliste et documentariste. En 2007, elle reçoit le prix Albert Londres, haute distinction du journalisme. Spécialiste des questions d’après-guerre au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en Asie, elle a enquêté pendant 18 mois sur les ventes d’armes françaises à l’étranger. Elle publie « Mon pays vend des armes ». Anne Poiret nous en parle sur le plateau de Quotidien. De 2001 à 2011, Carine Roitfeld a été la rédactrice en chef du Vogue français. Figure de l’élégance à la française, amie des grands couturiers, pointure de la mode à l’internationale, elle jouit toujours d’une grande influence dans le monde fermé de la mode. Cette année, elle a décidé de lancer sa propre ligne de parfums. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène au concert de Tokio Hotel, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait un point babyfoot et Nora Hamzawi nous parle des années 90.