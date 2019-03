Quotidien, deuxième partie du 15 mars 2019 avec Cécile Duflot et Khatia Buniatishvili

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 mars. On parle de la mobilisation de la jeunesse pour le climat avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit la directrice générale d’Oxfam France, Cécile Duflot, ainsi que la pianiste Khatia Buniatishvili. Ils considèrent que les dirigeants du monde entier n’en font pas, ou pas assez, pour sauver la planète. Ils ont donc décidé de se mobiliser massivement. Eux, ce sont les jeunes du monde entier. Ils marchent ce vendredi 15 mars, à travers le monde, pour sauver la planète. Paul Larrouturou a suivi la jeunesse française à Paris, il raconte. Retirée de la vie politique, Cécile Duflot est la directrice générale d’Oxfam France depuis début 2018. La confédération Oxfam rassemble vingt organisations consacrées à la défense de l’environnement et à la sauvegarde de la planète. Jeudi 14 mars, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfman France, Notre affaire à tous et Greenpeace France ont déposé un recours de plein contentieux devant la justice. Ils exigent que le tribunal administratif de Paris mette le gouvernement face à ses responsabilités et l’oblige à appliquer ses propres lois en matière de sauvegarde de la planète. Cécile Duflot est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Khatia Buniatishvili est l’une des pianistes les plus douées de sa génération. L’artiste se produit à travers le monde entier. Elle sort cette année un album consacré au compositeur Franz Schubert. Kathia Buniatishvili est en live et sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour nous l’actualité de la semaine sans bruit, les Parisiens Eric et Quentin découvrent le renoncement de Bouteflika et, comme chaque jour, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour.