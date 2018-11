Quotidien, deuxième partie du 15 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Vanessa Paradis pour son nouvel album « Les Sources » et la patronne de France Inter, Laurence Bloch. Peut-on appeler son fils Ambre et sa fille Liam ? A priori, pas dans le Morbihan. La procureure de Lorient a saisi la justice pour faire changer le nom de deux nouveau-nés, considérant qu’il pouvait y avoir « confusion de genre ». Valentine Oberti a rencontré l’un des couples concernés. Le vin américain est-il VRAIMENT aussi bon que le vin français, comme l’assure Donald Trump ? Les taxes sont-elles vraiment plus avantageuses pour les exportations françaises que pour les importations américaines ? On en parle avec Baptiste des Monstiers. Vanessa Paradis fait son grand retour avec un nouvel album, « Les Sources ». Un album qu’elle a pris le temps de concevoir, de travailler, notamment avec l’aide de son mari, Samuel Benchetrit. Vanessa Paradis est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Enorme carton pour France Inter. La station enregistre des audiences records depuis le début de l’année, avec notamment la matinale la plus suivie de France. On décrypte ces très bonnes audiences avec la patronne de France Inter, Laurence Bloch. Pour son Petit Q, Willy Papa continue de nous raconter le prince Charles à l’occasion de son 70ème anniversaire, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe le retour des Bleus à Clairefontaine et Pablo Mira nous fait sa revue de presse de la semaine.