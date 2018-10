Quotidien, deuxième partie du 15 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 15 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin pour leurs nouvelles émissions sur RMC Story et les acteurs Pio Marmai et Adèle Haenel pour le film « En liberté ». Début octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a disparu après s’être rendu dans le consulat d’Arabie Saoudite, à Istanbul, en Turquie. Depuis, l’homme de presse très critique avec le régime saoudien n’a plus donné aucun signe de vie. On fait le point avec Valentine Oberti et Baptiste des Monstiers. La grand reporter Anne Nivat et le journaliste Jean-Jacques Bourdin ont pris leurs quartiers sur RMC Story. Si c’est une nouveauté pour la première, qui va présenter «Dans quelle France on vit ? », c’est une marche de plus pour le deuxième, déjà interviewer star de la matinale de RMC et de BFMTV qui s’offre un nouveau talk-show, « Rien n’est impossible ». Pio Marmai et Adèle Haenel partagent l’affiche de la comédie la plus barrée de l’année : « En liberté ». Servie par un casting cinq étoiles (Vincent Elbaz, Audrey Tautout), le film de Pierre Salvadori racontent l’histoire d’Yvonne (Adèle Haenel), veuve d’un policier émérite qui s’avère être en fait un ripou et d’Antoine (Pio Marmai) qui a purgé une peine de huit ans de prison à la place d’un autre. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous fait vivre le royal wedding de la princesse Eugénie d’York, Laurent Macabiès nous sert un Morning Glory spécial Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin et Étienne Carbonnier nous parle du Moscato Show. Et puisqu’on est lundi, Alex Ramires décrypte les pubs pour supermarchés.