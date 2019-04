Quotidien, deuxième partie du 16 avril 2019 spéciale incendie de Notre-Dame de Paris

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 16 avril. On continue notre édition spéciale sur l’incendie de Notre-Dame avec les reportages d’Azzeddine Ahmed-Chaouch et Paul Larrouturou sur place. En plateau, Yann Barthès reçoit Stéphane Bern, André Finot, Alexandre Gady, Adèle Von Reeth et Jean-François Colosimo. Les flammes qui ont atteint la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi en fin d’après-midi ont continué à se propager dans les heures qui ont suivi. Jusqu’à très tard dans la nuit, les pompiers ont travaillé d’arrache-pied pour maîtriser l’incendie. Toute la nuit, des touristes, des croyants, des riverains se sont succédés, sous le choc, autour du parvis de Notre-Dame. Azzeddine Ahmed-Chaouch et Allan Henry ont passé la nuit auprès d’eux, il raconte. Emmanuel Macron s’est rendu sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris en début de soirée lundi, alors que les flammes ravageaient encore l’édifice. Ce mardi, de nombreux politiques ont également défilé devant la cathédrale, face aux caméras. Paul Larrouturou les a suivis toute la journée. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été partiellement ravagée par les flammes lundi 15 avril en fin d’après-midi. L’incendie, qui s’est poursuivi une grande partie de la nuit, a pu être maîtrisé par les pompiers, mais les dégâts restent considérables. Parce que Notre-Dame est un morceau de Paris, de l’Histoire de France, de notre patrimoine, son incendie a bouleversé des millions de personnes. André Finot est le porte-parole de la cathédrale, Stéphane Bern est le responsable de la mission « Patrimoine en péril », Alexandre Gady est historien de l’architecture, Jean-François Colosimo est directeur des éditions du Cerf et Adèle Van Reeth est philosophe. Ils sont tous sur le plateau de Quotidien ce soir pour parler de Notre-Dame. Dans son Petit Q, Willy Papa retrace l’histoire de Notre-Dame dans la pop culture, Laurent Macabiès nous raconte toutes les fois où Notre-Dame a fait parler d’elle, Alison Wheeler déclare son amour à la cathédrale et Étienne Carbonnier termine avec un sujet un peu plus léger, celui des jeunes footballeurs et footballeuses.