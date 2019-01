Quotidien, deuxième partie du 16 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 16 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Omar Sy et Lionel Louis Basse pour le film « Yao » ainsi que Salomé Berlious et Véronica pour le livre « Les invisibles de la République ». Paul Larrouturou a assisté au début du Grand débat national, en présence d’Emmanuel Macron, face à 600 maires de France. Il nous raconte les coulisses de cet événement hors normes. Baptiste des Monstiers est à Brasilia, au Brésil, pour suivre les tous premiers jours de mandat du nouveau président Jair Bolsonaro. Dans « Yao », Omar Sy est un célèbre acteur français, Seydou Tall. Pour la promotion de son livre, il va se rendre pour la première fois dans son pays d’origine, le Sénégal. Il va y faire la connaissance de Yao (Lionel Louis Basse), un fan absolu qui a bravé 387kilomètres, seul, pour rencontrer son idole. Omar Sy et Lionel Louis Basse sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans « Les Invisibles de la République », Salomé Berlioux et Errkki Maillard racontent le quotidien de ces jeunes Français, motivés, compétents dont l’avenir professionnel est pourtant bouché, parce qu’ils vivent dans les campagnes, les provinces, loin des centres de décisions que sont les grandes villes. Véronica est l’une d’entre eux. Avec Salomé Berlioux, elle est sur le plateau de Quotidien. Laurent Macabiès nous parle honnêteté dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier termine son débrief de Miss Belgique et Nora Hamzawi répond à toutes nos questions sur le courrier.