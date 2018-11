Quotidien, deuxième partie du 16 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 16 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Yuval Noah Harari pour son livre « 21 leçons pour le XXIème siècle » et l’actrice Amanda Lear pour « Délires ». Emmanuel Macron est en déplacement à Besançon ce vendredi pour inaugurer le musée des Beaux-Arts et d’archéologie de la ville. Paul Larrouturou l’a suivi sur place, il raconte. Dans « 21 leçons pour le XXIème siècle », Yuval Noah Harari imagine un futur où le monde serait gouverné par l’intelligence artificielle. Dans ce théâtre, il questionne les grandes questions de notre époque : la démocratie en crise, les fake news, le terrorisme, les valeurs, … Yuval Noah Harari est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Loin de prendre sa retraire, Amanda Lear revient sur le devant de la scène en publiant son autobiographie, « Délires ». Elle y raconte sa vie, son parcours, ses secrets, tout ce qui fait d’elle ce qu’elle est : une icône, une artiste touche à tout, mais surtout, une « star ». Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine en silence, sans bruit, Laurent Macabiès nous livre son Morning Glory du jour et Eric et Quentin nous débriefe la semaine des Parisiens.