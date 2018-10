Quotidien, deuxième partie du 16 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 16 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit la chanteuse Jenifer pour son nouvel album « Nouvelle page » et la sociologue Janine Mossuz-Lavau pour son enquête sur la sexualité des Français. Le réveil a été difficile pour Jean-Luc Mélenchon ce mardi matin. Le président de la France Insoumise a vu son domicile perquisitionné, ainsi que le bureau politique du parti. La chanteuse Jenifer sort d’un long silence avec son nouvel album, « Nouvelle page », un mélange de style pop et funk pour l’artiste qui se remet d’une longue période difficile. Jenifer est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ce nouvel opus, de sa tournée à venir et de ses projets. La sociologue Janine Mossuz-Lavau a publié en 2002 une grande enquête sur la sexualité des Français. Dix-sept ans plus tard, elle a réalisé la même enquête, avec des couples d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui a changé en près de vingt ans ? On fait le point avec Janine Mossuz-Lavau sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous emmène au concert de Booba, Laurent Macabiès décrypte les réactions de l’opposition à l’annonce du nouveau gouvernement dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle surf dans son Mardi Transpi. Et puisqu’on est mardi, Alison Wheeler vient nous faire son téléshopping de la semaine.