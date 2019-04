Quotidien, deuxième partie du 17 avril 2019 avec Catherine Deneuve, Oulaya Amamra et Kacey Mottet-Klein

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 17 avril. On parle des annonces d’Emmanuel Macron fuitées dans la presse avec Paul Larrouturou et des théories du complot autour de l’incendie de Notre-Dame avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthes reçoit Catherine Deneuve, Oulaya Amamra et Kacey Mottet-Klein pour le film « L’adieu à la nuit ». Lundi soir, Emmanuel Macron devait présenter ses mesures en réponse au grand débat national. L’incendie de Notre-Dame en aura décidé autrement. L’allocution reportée, les mesures qui devaient être énoncées par le chef de l’État ont très largement fuité dans la presse. Des réponses qui ne satisfont pas l’opposition et qui pourrait amener le président à revoir sa copie. On en parle avec Paul Larrouturou. Et si l’incendie de Notre-Dame avait été provoqué par un terroriste ? Et si l’incendie était volontaire ? Et si c’était Emmanuel Macron qui avait lui-même orchestré le drame ? Depuis que la cathédrale s’est embrasée, de très nombreuses théories complotistes circulent sur les réseaux sociaux, et jusque dans les médias. On fait le point avec Baptiste des Monstiers. Dans « L’Adieu à la nuit », Catherine Deneuve incarne le rôle de Muriel, grand-mère sans histoire, épanouie dans sa vie tranquille, à la campagne, dans un vaste domaine. Lorsque son petit-fils, Alex, vient passer quelques jours avec elle, elle réalise qu’il se prépare en réalité pour partir faire le Djihad en Syrie. « L’Adieu à la nuit », c’est le récit d’une famille qui plonge soudain dans l’angoisse, dans l’incompréhension. Catherine Deneuve est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Catherine Deneuve est accompagnée des actrices Oulaya Amamra (Lila), triomphante dans « Divines » en 2017, et Kacey Mottet Klein (Alex), découvert dans le biopic sur Serge Gainsbourg. Dans son Petit Q, Willy Papa analyse le phénomène Matt Pokora, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène soutenir les Bleues et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur la botanique.