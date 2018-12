Quotidien, deuxième partie du 17 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 17 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Julie Gayet et Kad Merad pour le film « Le gendre de ma vie » et la nouvelle Miss France, Vaimalama Chaves. Qu’est-ce que le RIC, le référendum d’initiative citoyenne que réclament de plus en plus les gilets jaunes ? Baptiste des Monstiers nous explique. Dans « Le gendre de ma vie », Kad Merad est l’heureux papa de trois filles. Heureux, mais un peu frustré quand même de ne pas avoir eu de garçon. Alors quand il apprend que l’une de ses filles fréquente un de ses joueurs de rugby préféré, il va s’investir à fond dans leur histoire… Un peu trop même. Sous le regard médusé de son épouse, Julie Gayet. Kad Merad et Julie Gayet nous en parlent sur le plateau de Quotidien. De Miss Tahiti à Miss France 2019, Vaimalama Chaves a su séduire les juges et les téléspectateurs. Samedi soir, la Miss a rapporté la couronne à l’île de Tahiti, 20 ans tout juste après le sacre de Maëva Galanter, une autre Miss France venue de l’île. Vaimalama Chaves est sur le plateau de Quotidien pour sa première apparition télé depuis son couronnement. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le concours de Miss Univers, Laurent Macabiès analyse le nouveau tabou des LREM dans son Morning Glory, Alex Ramires rejoue les pubs pour jouets de Noël et Étienne Carbonnier nous fait revivre le sacre des handballeuses françaises.