Quotidien, deuxième partie du 17 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 17 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit l’économiste Thomas Piketty pour parler ISF et les artistes Johnny Rasse et Jean Boucault pour « Les chanteurs d’oiseaux ». Faut-il rétablir l’impôt sur la fortune, comme le demandent de nombreux gilets jaunes et membres de l’opposition ? Emmanuel Macron refuse de faire volte-face de cette mesure impopulaire. On en parle avec l’économiste Thomas Piketty. Johnny Rasse et Jean Boucault sont deux artistes tout à fait uniques en leur genre : sur scène, ils imitent, ils chantent, ils racontent les oiseaux, leurs chants, leur univers. Un voyage bucolique plébiscité par les Victoires de la Musique classique en 2017. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de R Kelly, Laurent Macabiès décrypte les discours pas toujours éloignés de la FI et du RN, Étienne Carbonnier nous parle handball et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.