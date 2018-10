Quotidien, deuxième partie du 17 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 17 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Raphaël Glucksmann pour la sortie de son livre « Les enfants du vide » et l’humoriste Verino, bientôt au Grand Rex à Paris. Valentine Oberti fait le point sur l’altercation entre Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et les forces de l’ordre, 24h après la perquisition du siège du parti. Les syndicats de police ont décidé de porter plainte pour violence et outrage à agent. Raphaël Glucksmann publie « Les enfants du vide, de l’impasse individualiste au réveil citoyen ». L’ouvrage dresse le portrait d’une société où l’individualisme prend de plus en plus le pas sur la notion de solidarité. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. L’humoriste Verino s’installe au Grand Rex le 26 octobre prochain, après avoir rempli la salle du Grand Point Virgule. Olivier Balestriero de son vrai nom décortique notre quotidien avec humour et impertinence dans ce nouveau spectacle « Verino s’installe ». Verino est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de lui. Pour son Petit Q, Willy Papa nous parle des BET Awards à Los Angeles, Laurent Macabiès décrypte la défense de Jean-Luc Mélenchon dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le match France-Allemagne dans son Mercredi Transpi. Et enfin, puisqu’on est mercredi, Nora Hamzawi répondra à toutes vos questions sur le bio et le bien-être.