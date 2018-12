Quotidien, deuxième partie du 18 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 18 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Cécile Duflot et Audrey Pulvar qui, avec leurs associations, attaquent l’État en justice et le décorateur Vincent Darré pour « Intérieurs surréalistes ». La société autoroutière Vinci n’a pas vraiment apprécié de voir des automobilistes ne pas payer le péage lors des opérations « péages ouverts » menées par les gilets jaunes. Pour rembourser le préjudice perçu, Vinci souhaite identifier et retrouver les automobilistes qui ont profité de ces « péages gratuits »… afin de leur faire payer les sommes dues. On en parle avec Valentine Oberti. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Pakistan, aux États-Unis ou au Canada, des collectifs de citoyens et des associations ont déjà entrepris des actions en justice pour obliger leur gouvernement à agir. Pourquoi pas en France ? Cécile Duflot, patronne d’Oxfam France et Audrey Pulvar, présidente de la fondation pour la nature et l’homme nous en parlent sur le plateau de Quotidien. Vincent Darré est un dandy chic passionné par la décoration. Il s'est créé un univers baroque, loufoque, extraordinaire qu'il fait vivre à travers ses réalisations. Il en parle dans son livre "Intérieurs surréalistes" et sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Carla Bruni au Musée Grévin, le Morning Glory essaie de comprendre s’il y aura, ou pas, une augmentation du SMIC et Alison Wheeler nous offre son téléshopping de la semaine.