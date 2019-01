Quotidien, deuxième partie du 18 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Timothée Chalamet pour le film « My beautiful boy » et le chanteur Matthieu Chedid pour son nouvel album « lettre infinie ». La proposition n’est pas nouvelle, mais elle refait surface depuis quelques semaines. Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé préparer des sanctions pour les parents d’élèves violents. Les parents d’enfants violents sont-ils responsables de leurs enfants ? Paul Larrouturou a voulu en savoir plus. Dans « My beautiful boy », Timothée Chalamet s’attaque au rôle très difficile d’un jeune héroïnomane en perte de repères. Timothée Chalamet, nominé pour le Golden Globes du meilleur acteur, est sur le plateau de Quotidien. M repart en tournée sur les routes de France avec « Lettre Infinie », son nouveau spectacle et son sixième album studio. Matthieu Chedid est sur le plateau de Quotidien Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès fait le point sur la santé de Gérard Larcher, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit dans ses Silences et Eric et Quentin nous racontent la semaine des Parisiens.