Quotidien, deuxième partie du 18 mars 2019 avec Vincent Lindon

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 mars. On parle de la montée de l’extrême-droite en Nouvelle-Zélande et de la théorie du grand remplacement qui a inspiré le terroriste de Christchurch avec Baptiste des Monstiers et Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit l’acteur Vincent Lindon pour son dernier film, «Dernier amour ». Lors de sa comparution face au tribunal de Christchurch, l’assaillant qui a fait 50 victimes parmi les fidèles d’une mosquée n’a pas dit un mot, mais a fait un geste lourd de sens : le signe de ralliement des suprématistes blancs. En Nouvelle-Zélande, une figure montante tente de populariser un discours toujours plus extrême : Winston Peters. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Vendredi 15 mars, un homme a ouvert le feu sur les fidèles de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. L’assaillant a fait 50 morts et une cinquantaine de blessés, dont plusieurs sont toujours en urgence absolue ce lundi 18 mars. L’attaquant se réclamait de la théorie du « grand remplacement », popularisé par l’écrivain français Renaud Camus. On en parle avec Paul Larrouturou. Vincent Lindon troque son jean porté dans « La loi du marché » pour un costume d’époque. Bienvenue à Londres, en plein XVIIIe siècle, avec ses perruques et ses chemises à jabot. Vincent Lindon est Casanova, le tombeur de ses dames. Il vit dans la luxure, s’amuse de jeux de séduction et d’argent. Mais à Londres, dans cette ville qu’il découvre, Casanova va rencontrer son premier et seul amour : Marianne, dite La Charpillon. Vincent Lindon est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des iHeartRadio Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous raconte le classico PSG-OM depuis Marseille et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’a pas pigé sur le Brexit.