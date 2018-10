Quotidien, deuxième partie du 18 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 18 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’équipe du film « Le Grand Bain », avec Gilles Lellouche, Marina Foïs, Leïla Bekhti, Alban Ivanov et Guillaume Canet et le rédacteur en chef du tout jeune magazine « L’étiquette », Gauthier Borsarello. Gérard Collomb est rentré dans son fief de Lyon, où il espère briguer la mairie pour un quatrième mandat. Et sur sa liste pour 2020 figure le nom de son épouse, Caroline Collomb. Sauf que sa candidature sur la liste de son mari ne passe pas du tout auprès des militants de son propre parti. Paul Larrouturou est allé à Lyon pour la rencontrer. La natation synchronisée pour les hommes, oui et alors ? Le producteur Gilles Lellouche, Marina Fois, Leila Bekhti, Guillaume Canet et Alban Ivanov sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler à l’occasion de la sortie du film « Le Grand bain ». Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte les BET Awards, Laurent Macabiès nous parle des Insoumis dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe la NBA. Et puisqu’on est mardi, Pablo Mira vient faire sa revue de presse des haters spéciale Castaner, Meghan Markle et Jean-Luc Mélenchon.